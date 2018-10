Dolores Aveiro recorre ao Facebook para apelar a corrente de apoio a Ronaldo

Dolores Aveiro recorreu esta segunda-feira à sua página do Facebook para pedir aos fãs de Cristiano Ronaldo que façam uma corrente de apoio ao internacional português.

“Quero ver quem tem coragem de pôr esta foto no perfil por uma semana e fazer uma corrente por ele… Por Portugal, por ele, pelos nossos, pela união do povo, pela justiça”, escreveu a mãe de Cristiano Ronaldo que ilustrou o post com uma fotografia do atleta vestido de Super-homem e legendada com o ‘hashtag’ #ronaldoestamoscontigoatéaofim.