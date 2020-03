Dolores Aveiro sofre AVC. Estado de saúde é estável

Os socialistas referem que a coligação PSD/CDS-PP criou a “novela” em torno da nomeação do diretor clínico do Serviço Regional de Saúde (SESARAM) numa “tentativa desesperada” de manter esta coligação, mostrando que estão mais interessados em “garantir os cargos e os tachos aos seus” do que garantir o bem-estar de toda a população.