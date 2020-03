Domingos Soares de Oliveira: “Parte das receitas europeias devem reverter para os clubes mais pequenos”

Domingos Soares de Oliveira, CEO da Benfica SAD, defendeu esta quinta-feira, em declarações à margem do evento Business of Football Summit 2020, organizada pelo Financial Times em Londres, que os clubes que participam nas competições europeias devem doar parte das receitas aos clubes mais pequenos.

“Para não haver uma centralização dos direitos televisivos”, começou por esclarecer Domingos Soares de Oliveira em declarações reproduzidas no jornal “O Jogo”, “precisamos de evitar estes acordos que existem entre quem pode comprar os direitos e, aí sim, poderemos implementar a questão da solidariedade para com os outros clubes”, defendeu o CEO dos ‘encarnados’.

O responsável da SAD do Benfica recorreu ainda ao exemplo dos clubes alemães que, segundo Domingos Soares de Oliveira, “fizeram algo único”: “Os clubes que participaram nas competições europeias partilharam parte da sua receita com os emblemas menores. Isto não é conhecido em Portugal, mas partilhámos esta ideia com a Federação Portuguesa de Futebol. Os clubes portugueses, ao participarem nas competições europeias (Liga dos Campeões ou Liga Europa) doariam parte das suas receitas”, defendeu o dirigente.