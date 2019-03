Dono da Zara finaliza compra da sede da Amazon em Seattle

O empresário Amancio Ortega, dono da Inditex, que detém a Zara, fechou a maior aquisição nos Estados Unidos da América. A Pontegadea, uma das empresas do galego, adquiriu a sede da Amazon, em Seattle.

De acordo com o jornal ‘The Seattle Times’, a empresa fechou a compra do complexo de edifícios Troy Blocks – as maiores instalações da Amazon – por 740 milhões de dólares ( cerca de 659 milhões de euros). Em 2018, a agência Efe avançou que os armazéns estavam avaliados entre 645 e 654 milhões de euros.

O complexo é composto por dois edifícios no formato de “L”, com uma área total de 74 mil metros quadrados. Na base do edifício funciona a loja Amazon Go, o restaurante FareStart’s Maslow’s e o café Cascade Coffe Works.

Os Estados Unidos da América e o Reino Unido têm captado o maior investimento internacional de Ortega, durante os últimos anos. A segunda maior aquisição da Pontegadea foi o edifício Adelphi, em Londres, por 680 milhões de euros.

A empresa de Amancio Ortega conta agora na maior economia global com edifícios de referência em Nova Iorque, Chicago e Miami, onde em 2015 construiu um complexo por 350 milhões de dólares (311 milhões de euros).