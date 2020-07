Dos 88 milhões de euros ao ano de 2021: que números explicam o título de campeão do FC Porto? Hoje há “Jogo Económico”

O FC Porto sagrou-se campeão nacional! Neste programa, vamos traçar uma radiografia dos números que determinaram o título dos azuis e brancos.

Vamos olhar para a próxima temporada para perceber como poderá ser o futuro a curto prazo do FC Porto que, para já, garante mais de 40 milhões de euros por entrar diretamente na Liga dos Campeões.

Nesta edição, vamos ainda analisar as novas formas de financiamento dos clubes e como podem os emblemas nacionais ganhar dinheiro apesar da crise pandémica.

