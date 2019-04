Dos detergentes ao champôs: Estas são as datas para comprar aos melhores preços

A Deco Proteste analisou os folhetos divulgados, em 2018, pelos principais supermercados nacionais: Continente, E.Leclerc, El Corte Inglés, Intermarché, Jumbo, Lidl, Minipreço e Pingo Doce. Para sete categorias de produtos – detergentes para a máquina da roupa (líquidos) e da loiça, fraldas, papel higiénico, guardanapos, champô e gel de banho -, foram verificadas as datas das promoções e qual o desconto aplicado.

Há vários artigos em promoção, pelo menos, uma semana por mês. Para alguns, até foi possível descobrir as alturas do ano em que os descontos são mais frequentes. Um consumidor que seja fiel a uma cadeia de supermercados ou a uma marca só terá de esperar uma ou duas semanas para encontrar o artigo desejado em promoção.

Algumas marcas estão sempre em promoção

Certas marcas surgiam em promoção nos folhetos com bastante frequência: umas semanas com uns produtos e outras com outros. Por exemplo, nalguns supermercados, as fraldas Dodot estiveram em promoção o ano todo. A marca alternou a gama tradicional — Dodot Activity — com a de recém-nascido (Sensitive) ou a fralda-cueca (Pants). Os detergentes líquidos para a roupa Skip também oscilaram entre as variedades Active Clean, Sabão Natural, Cores e Sensitive Aloé Vera.

Com exceção do champô e do gel de banho, a Deco Proteste conseguiu determinar quais as semanas com maior frequência de produtos em promoção. No caso das fraldas, por exemplo, coincide com a feira do bebé, que se realiza nos primeiros meses do ano. Já os guardanapos ficam mais vezes em promoção na altura das festas de final do ano.

Marcas próprias mais discretas

Os supermercados não promovem os seus produtos nos folhetos com a mesma intensidade que as restantes marcas. E, quando o fazem, a redução de preço é, em regra, menor. Como os produtos de marca própria já têm um preço inferior ao dos restantes, é natural que o desconto seja mais baixo. Mesmo assim, verificou-se que, no caso dos guardanapos, do champô e do gel de banho, os descontos podem atingir os 50%, tal como nas marcas de fabricantes. Noutras alturas, os produtos são mostrados nos folhetos, mas sem qualquer redução no preço.

Em regra, certas marcas próprias, como Continente, Marca Guia (E.Leclerc) e Pingo Doce, são divulgadas nos folhetos, pelo menos, uma semana por mês, em algumas das categorias analisadas. Com ou sem desconto, é uma forma de as marcas relembrarem o consumidor da existência destes artigos.

Detergente para a máquina da roupa

Foram analisados preços de 2635 produtos. Os descontos podem chegar aos 70% e, das marcas mais encontradas, a Persil e a Skip estiveram 41 e 45 semanas em promoção.

Detergente para a máquina da loiça

Foram analisados o preço de 1162 artigos. O desconto máximo foi de 70% e as marcas Finish e Fairy estiveram 50 e 43 semanas com descontos, respetivamente.

Fraldas

Foram analisados preços de 1807 produtos e os descontos são, em regra, de 50%. As marcas Dodot e Chicco estiveram 52 e 36 semanas em promoção, respetivamente.

Papel higiénico

Foram encontrados 862 produtos em promoção. O desconto pode chegar aos 60%. Das marcas mais populares, a Renova e a Scottex estiveram 50 e 52 semanas com redução de preço.

Guardanapos

Foram analisados preços de 384 produtos. Os descontos podem chegar aos 50%. A Renova esteve 43 semanas em promoção.

Champô

Foram analisados preços de 1824 produtos e os descontos podem chegar aos 50%. Das marcas mais populares, Garnier e Pantene estiveram 32 e 34 semanas em promoção.

Gel de banho

Foram encontrados 2279 produtos em promoção. Os descontos rondam os 50% e, das marcas mais encontradas, Dove, Nivea e Palmolive estiveram 44, 38 e 39 semanas em promoção, respetivamente.

Pode consultar mais informação neste link