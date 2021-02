Dos EUA a Inglaterra. Estes são os proprietários de clubes de futebol mais ricos do mundo

Os investimentos em clubes de futebol têm ganho destaque nos últimos tempos. A atratividade da parte negocial tem despertado o interesse de empresários de vários sectores que olham para os clubes e, para as principais ligas, como boas oportunidades para rentabilizarem o seu capital. Dos Estados Unidos a Inglaterra, passando por Itália e França, estes são os 10 proprietários de clubes de futebol mais ricos do mundo, segundo o portal “Sportbible”.

10 - Robert Kraft - New England Revolution, MLS (EUA) O norte-americano de 79 anos tem uma fortuna avaliada em 5,6 mil milhões de euros, fazendo com que seja o décimo proprietário, de um clube de futebol, mais rico do mundo.

9 - Zhang Jindong - Inter de Milão, Serie A (Itália) O proprietário chinês do Inter de Milão tem uma fortuna avaliada em 6,5 mil milhões de euros. A sua fortuna é maioritariamente proveniente do Grupo Suning do qual foi um dos fundadores e é, atualmente, o maior acionista.

8 - Nasser Al Khelaifi - PSG, Ligue 1 (França) O também presidente do Grupo Bein, é o oitavo proprietário mais rico do mundo ao nivel dos clubes de futebol. Com uma fortuna avaliada em 6,6 mil milhões de euros, foi um dos proprietários que mais investiu no seu clube, não só a nivel de plantel como também ao nivel das infraestruturas do clube. É também responsável pelas duas maiores transferências do futebol mundial - Neymar (222 milhões de euros) e Kylian Mbappé (180 milhões de euros).

7 - Stan Kroenke - Arsenal/Colorado Rapid, Premier League (Inglaterra) e MLS (EUA) O norte-americano de 73 anos é proprietário de dois clubes, algo que não é inédito nesta lista. Tem uma fortuna avaliada em 6,7 mil milhões de euros.

6 - Philip Anschutz - LA Galaxy, MLS (EUA) Com uma série de negócios espalhados pelas áreas da energia, caminhos de ferro, imobiliário, comunicação social, teatros, filmes e música, a fortuna do norte-americano situa-se nos 8,2 mil milhões de euros. Sem surpresa, o LA Galaxy foi um dos clubes que mais investiu em jogadores na MLS durante a última década.

5 - Roman Abramovich - Chelsea, Premier League (Inglaterra) O mediático dono do Chelsea FC, conhecido por ter pouca paciência com os seus treinadores, foi um dos obreiros das conquistas de José Mourinho ao serviço dos londrinos. Com uma fortuna avaliada em 10,2 mil milhões de euros, os investimentos em jogadores acumulam-se sendo que, na ultima época, o clube gastou 247,2 milhões de euros em transferências.

4 - Dietmar Hopp - Hoffenheim, Bundesliga (Alemanha) O alemão de 80 anos é o mais velho desta lista. Com uma fortuna avaliada em 15,1 mil milhões de euros é o quarto proprietário de um clube de futebol mais rico do mundo. O engenheiro informático foi um dos fundadores do grupo SAP, o que ajuda a explicar a sua fortuna. Apesar de tudo, o Hoffenheim tem tido pouco sucesso a nivel doméstico, sendo apenas de salientar as boas prestações nas competições europeias.

3 - Andrea Agnelli - Juventus, Serie A (Itália) O dono da equipa de Cristiano Ronaldo transformou a Juventus FC numa verdadeira equipa de calibre mundial. Apesar do sucesso no passado, a 'vecchia signora' atravessou dificuldades no incio da década passada, até embalar para vencer nove títulos seguidos da primeira liga italiana. O também dono do Grupo JEEP, tem uma fortuna avaliada em 15,6 mil milhões de euros.

2 - Dietrich Mateschitz - RB Leipzig (Alemanha)/Red Bull (Áustria) O co-fundador da marca de bebidas energéticas, Red Bull, é o segundo proprietário mais rico do mundo ao nivel dos clubes de futebol. A sua fortuna de 21,9 mil milhões de euros é, sem surpresa, proveniente da Red Bull, da qual detém 49%. O investimento em clubes de futebol por parte da empresa autríaca tem crescido nas duas últimas décadas, mas Mateschitz prefere manter-se focado nos dois clubes mais bem sucedidos da "franquia".