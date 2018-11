Dos EUA ao Reino Unido: estas são as melhores cidades do mundo

Fomos à boleia de inspiração pelas ruas de Lisboa, do Now Beato até ao Vodafone Power Lab. Nesta viagem, encontrámos empreendedores curiosos com as oportunidades e startups em ascensão. Sarah Schappert, do acelerador Urban-X, veio do Estados Unidos para tentar aliciar os empresários nacionais a candidatarem-se ao apoio da empresa do grupo BMW. Ao Jornal Económico, disse que a transformação de uma cidade nem sempre implica tecnologia.