Dos prejuízos aos direitos televisivos. Como vai a Liga Portugal superar a crise no futebol português. Hoje há “Jogo Económico”

Com a Liga Portugal a lançar uma estimativa de perda de receitas de 276 milhões de euros desde o início da pandemia, importa perceber como vai o organizador das Ligas profissionais lidar com esta quebra nas contas dos clubes.

Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal, vem ao programa para falar também do novo modelo de governação da Liga e da negociação conjunta dos direitos televisivos no futebol português.

O programa ‘Jogo Económico’ é um espaço de debate sobre a economia do desporto da autoria e com a moderação de José Carlos Lourinho, editor do “Jornal Económico” e que conta com um painel de residente constituído por Shrikesh Laxmidas, diretor-adjunto do JE, Leonardo Ralha, sub-diretor do JE, o redator principal do JE, João Marcelino e o economista e ex-futebolista Diogo Luís.