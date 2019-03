‘Dot plot’: Mais de dois terços dos membros da Fed não vêem mais subidas nos juros este ano

A Reserva Federal dos Estados Unidos deverá manter a taxa de juro de referência inalterada até pelo menos ao final do ano, segundo indicam as avaliações dos membros do Federal Open Market Committee (FOMC), divulgadas esta quarta-feira.

De acordo com o dot plot, diagrama que ilustra o nível em que os membros vêem essa taxa no final do ano, 11 dos 16 decisores acredita que a federal funds rate irá continuar no intervalo dos 2,25% a 2,50% até 2020.

Em relação ao final do próximo ano, sete dos membros do comité colocam a taxa de juro no intervalo atual, enquanto quatro acreditam que poderá estar um nível acima, ou seja entre 2,5% e 2,75%, enquanto os restantes cinco prevêem que fica acima desse nível.

A última vez que o FOMC implementou um aumento na federal funds rate foi em dezembro de 2018, ano em que implementou quatro subidas. No entanto, na última reunião, em janeiro, a instituição liderada por Jerome Powell alterou a posição em relação ao percurso dos aumentos das taxas de juro dizendo que irá ser paciente, tendo em conta os desenvolvimentos económicos e financeiros, quando anteriormente apontava para aumentos graduais.

Essa posição foi reiterada no final da reunião de dois dias que terminou esta quarta-feira.

[Atualizada às 18h17]