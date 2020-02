O Chairman do Grupo PSA, Carlos Tavares, que integrou a Opel no universo das marcas Peugeot, Citroën e DS, anunciou um crescimento dos lucros em 2019 da ordem dos 374 milhões de euros, admitindo que o seu grupo regressou à rentabilidade. Também anunciou novos projetos com a Toyota e o lançamento de uma pick-up da Peugeot.