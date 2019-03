Dr. Oetker já fatura 6,5 milhões de euros em Portugal

A Dr. Oetker, empresa alemã que produz e comercializa pizzas congeladas, fechou o ano passado com uma faturação de 6,5 milhões de euros, tendo vendido 3,9 milhões de pizzas deste tipo em 2018, no mercado nacional. Este desempenho representa um crescimento de 3% face ao ano anterior, um valor que terá estado em consonância com o comportamento do mercado.

A empresa reclama a liderança de mercado em Portugal na categoria de pizzas congeladas, assegurando que detém a maior quota na sua categoria, com 39% em valor. Segundo Arménio Mendes, country manager da Dr. Oetker em Portugal, “as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto são as que mais contribuem para o negócio, dado que aí se realizam 60% das vendas”.

“A região do Algarve também é bastante interessante, mas claramente com um carácter sazonal”, assinala o mesmo responsável.

Questionado pelo Jornal Económico sobre a dimensão do mercado nacional para a Dr. Oetker, Arménio Mendes notou que, “em primeiro lugar, é importante termos a noção do tamanho do nosso país em relação aos restantes países da Europa”.

“Portugal representa cerca de 1% no total do volume de negócios da Dr. Oetker na Europa”, revelou Arménio Mendes, em entrevista ao Jornal Económico.

De acordo com este responsável, para a Dr. Oetker em Portugal, “existe claramente um potencial de crescimento ao nível do consumo per capita, da introdução de novos produtos e aposta no canal Horeca [Hotelaria, restauração, cafetaria], onde se prevê um crescimento de mais de 10%, quando comparado com o retalho, onde apenas se prevê um crescimento de 3%”.

“Claramente, o canal Horeca é onde esperamos conseguir obter uma maior taxa de crescimento, já que entrámos neste segmento há apenas três anos e onde o potencial ronda os 15% ao ano”, revela Arménio Mendes, em declarações ao Jornal Económico.

Presente em Portugal há 13 anos, a Dr. Oetker ainda realiza 90% das vendas no segmento de retalho.

No entanto, a Dr. Oetker vai reforçar a sua presença no segmento Horeca em Portugal. “O canal Horeca é tratado de uma forma distinta do retalho. Tem uma pessoa dedicada em exclusivo, formada em Espanha – o canal Horeca em Espanha é o mais desenvolvido da Europa – que está sob a coordenação da direção geral [da Dr. Oetker] em Portugal. Temos planos de lançar novos produtos no canal Horeca, em categorias diferentes das pizzas e snacks congelados e, eventualmente, reforçar a equipa”, promete Arménio Mendes.

No entanto, o country manager da Dr. Oetker para Portugal garante que, “para 2019, não temos previsto nenhum lançamento em concreto”, embora admita que “estamos sempre sempre atentos às tendências do mercado, nomeadamente à apetência do público pro produtos mais direcionados para a área da saúde”.

Um pretexto para o questionar sobre o balanço do lançamento, em 2018, em Portugal das novas pizzas de massa com vegetais (espinafres, beterraba e couve-flor, com a marca ‘Yes, it’s Pizza’), inscritas nesta nova tendência de consumo alimentar. “(…) Foram lançadas em outubro de 2018 e estão a ter uma boa aceitação do público, em geral. Caso este sucesso se mantenha, poderemos certamente alargar a gama”, assume Arménio Mendes.

Recorde-se que a atividade da Dr. Oetker em Portugal no ano passado ficou marcada pelo rebranding da imagem da Casa di Mama, uma das referências da casa, assinalando o 10.º aniversário da pizza da Dr. Oetker como a mamma (a mãe) fazia em casa, com o propósito de enfatizar o lado tradicional da confeção e o facto de ser a única marca no mercado de congelados cujas pizzas crescem no forno durante o processo de cozedura (precisando, para isso, de ser cozinhadas a 250º C).

A Dr. Oetker fechou o exercício de 2018 com cerca de 40 produtos no mercado português. Com origem na Alemanha, é uma empresa de raiz familiar, tendo sido fundada em Bielefeld (Alemanha), em 1891.

Atualmente, dedica-se à produção de diversas gamas que englobam produtos para panificação, para sobremesa, de muesli, pizzas e snacks congelados.

A empresa está presente nos cinco continentes, com especial foco na Europa, e a atividade internacional representa mais de metade do volume de negócios total.

Artigo publicado na edição nº 1980 do Jornal Económico