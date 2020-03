DriveNow. Serviço de carsharing muda de nome e encerra operações em Lisboa

Ao fim de três anos, a empresa de carsharing anunciou que vai encerrar as operações em Lisboa. O serviço, que arrancou em 2017, desliga os motores na capital após a fusão das empresas de mobilidade dos grupos BMW e Daimler. A Share Now, que resultou dessa operação, deixou Lisboa.

“Esta não é uma comunicação feita de ânimo leve e lamentamos ter que fazê-la”, referiu a DriveNow num comunicado enviado aos quase 50 mil clientes, esta terça-feira. A empresa acrescenta que “encerrou recentemente a atividade na América do Norte (EUA e Canadá) e em algumas cidades da Europa, nomeadamente, Londres, Bruxelas, Florença e Helsínquia.” A Via Verde Carsharing irá fazer a devolução automática aos clientes que tiverem ainda saldo de minutos.

Apesar de não haver qualquer referência a Lisboa, segundo o jornal Eco a capital portuguesa deverá ficar fora do mapa.

Em fevereiro de 2019, a DriveNow passou para o grupo Now, que reúne empresas de mobilidade dos grupos BMW e Daimler (dona da Mercedes). Nesse âmbito, a DriveNow ia passar a designar-se Share Now no mercado português a partir desta terça-feira, 3 de março.

A nova Share Now está presente em 17 cidades de nove países na Europa, partilhando veículos da Mercedes, BMW, Mini e Smart. Em Portugal, restam apenas as empresas de partilha de carros eMov, do grupo Peugeot-Citroën, e Hertz 24.