Duarte Gomes Pereira é o novo presidente da associação de crédito especializado

Duarte Gomes Pereira é o novo presidente da direção da Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC), substituindo António Menezes Rodrigues, que abandona o cargo 29 anos depois.

António Menezes Rodrigues assumiu funções em 1992, um ano depois da aprovação do regime da atividade de crédito ao consumo ter transposto a primeira diretiva comunitária nesta área. É agora substituído pelo até então vice-presidente da ASFAC, função que assumiu em 2017, e que é também head of legal & compliance no Banco Credibom.

A nova direção é ainda composta por Leonor Santos (BNP Paribas Personal Finance), que assume a Vice-presidência, Inês Medina (Wizink), Marília Araújo (Unicre) e Pedro Alves (Montepio Crédito), na qualidade de vogais, anuncia a associação de financiamento. A Mesa da Assembleia é presidida por Pedro Megre (UCI) e conta ainda com António Menezes Rodrigues, na qualidade de secretário e membro honorário, sendo o conselho fiscal presidido por João Ibérico Nogueira (Banco Invest), tendo Carina Lopes (Oney) e Pavlína Borovková (Cofidis) como vogais.

“Nos últimos meses, as associadas da ASFAC têm tido especial preocupação pelos seus clientes e iremos manter, no futuro, este foco. O objetivo principal desta nova direção é continuar o processo de defesa da atividade das Instituições de Crédito Especializado, contribuindo para uma constante evolução das mesmas no suporte aos consumidores e à economia”, salienta Duarte Gomes Pereira, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

A ASFAC é a entidade que representa o setor do financiamento do consumo em Portugal e é composta por 28 membros, dos quais 25 são associadas e dois aderentes.