Duarte Lima vai ser expulso do PSD. Sociais-democratas avançam com processo

O Partido Social Democrata (PSD) vai avançar com um processo de expulsão de Duarte Lima, conforme prevêem os estatutos para militantes condenados em casos de corrupção. A informação foi dada esta sexta-feira à agência Lusa por uma fonte oficial do partido.

Duarte Lima, ex-líder parlamentar do PSD entregou-se esta sexta-feira no estabelecimento prisional de Caxias para o cumprir o resto da pena de prisão a que foi condenado no processo Homeland, de burla ao BPN, mas já foi entretanto transferido para a Carregueira.

O antigo líder parlamentar do PSD foi detido em novembro de 2011 e esteve em prisão domiciliária até abril de 2014, tempo que terá que ser descontado na pena de seis anos de cadeia. Duarte Lima está também acusado no Brasil pelo homicídio a 7 de dezembro de 2009 de Rosalina Ribeiro, companheira do milionário português já falecido Lúcio Tomé Feteira.

Com a prisão de Duarte Lima poderia colocar-se a questão da perda de alguma condecoração atribuída ao antigo deputado. Contudo, a única condecoração que o ex-líder do PSD tem é a ordem de mérito atribuída pelo residente da República de Itália em 1990, Francesco Cossiga, ou seja, uma ordem estrangeira.