Duarte Marques apresenta moção que abre eleição do presidente do PSD a todos os portugueses

O deputado social-democrata Duarte Marques defendeu nesta sexta-feira que “o PSD tem de abrir portas às pessoas que se sentem excluídas pelo sistema”, permitindo que todos os portugueses possam participar na eleição do líder do partido. Essa foi uma das propostas incluídas na moção temática que o parlamentar escreveu em conjunto com Miguel Poiares Maduro, António Leitão Amaro, Lídia Pereira e Carlos Coelho, uma das que foram apresentadas no congresso social-democrata que arrancou nesta sexta-feira em Viana do Castelo.

“É do interesse nacional que os portugueses participem das nossas escolhas”, realçou Duarte Marques, vincando que esse é um dos pilares “para recuperar a confiança dos eleitores” e que o PSD não pode “seguir o caminho do populismo, que é o caminho mais fácil”, atualmente seguidos, na opinião do parlamentar, por “partidos mais radicais” e “partidos caídos em desgraça”.

Para Duarte Marques, o PSD é “aos olhos dos portugueses o partido que reformou o país, mas infelizmente nunca encontrámos oportunidade e tempo para reformar a nossa própria casa”, o que os subscritores da moção que apresentou acreditam passar por uma inversão do atual processo eleitoral interno do partido. Mais precisamente, fazendo com que as primárias para escolher o líder ocorram só depois de um congresso, cabendo aos portugueses escolher entre os candidatos que obtivessem mais de 20% dos votos dos congressistas.

“Só há duas coisas em que no PSD somos praticamente unânimes: a admiração e inspiração por Sá Carneiro e a saudade dos nossos congressos que eram disputados, que punham o país a olhar para a televisão, que faziam verdadeiro debate, duravam até às tantas da manhã e de que toda a gente ficava à espera”, disse o deputado social-democrata, que também defendeu a importância de o partido fazer formação aos seus militantes.