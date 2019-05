Duplica colocação de profissionais na área de ‘technical sales’

As colocações da Michael Page na área de technical sales duplicaram no período de um ano, tendo a faturação crescido 61%.

A empresa, que há cerca de um ano criou uma equipa específica para gerir a expansão desta área, justifica estes números com o “aumento de empresas internacionais que apostaram fortemente no mercado nacional, encarando-o como estratégico para o seu crescimento”, que se traduziu na criação de equipas técnico-comerciais com implementação de norte a sul do país.

Em concreto, o setor dos plásticos registou a maior procura na zona Centro, particularmente em Leiria e Marinha Grande, bem como o o sector agroquímico no Alentejo.

As funções mais procuradas pelas empresas são as de técnico-comercial de materiais de construção, técnico-comercial de componentes plásticos e técnico-comercial de agroquímicos. A vertente de acompanhamento dos “canais distribuidor, prescritor e aplicador ou junto do segmento indústria” é a mais valorizada pelas empresas, diz a Michael Page. A empresa diz também que o background académico em Engenharia Química, Civil, Materiais “é fundamental para o conhecimento técnico do portfólio de produtos”. E que os conhecimentos técnicos “são muito valorizados para a proximidade com o cliente, demonstrando as mais valias dos produtos, bem como o resultado final da sua utilização ou aplicação”.

Os salários na área de techical sales podem ir dos 1.100 euros mensais brutos para um perfil júnior/trainee, até aos 1.650 euros para um técnico comercial com três a cinco anos de experiência e de 2.500 euros para um responsável técnico-comercial até 4.000 euros também mensais brutos para um diretor técnico-comercial. Como benefícios extra salariais, as empresas proporcionam viatura e comissões de vendas.