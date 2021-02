Duque de Edimburgo hospitalizado depois de se sentir mal

O Duque de Edimburgo, marido da Rainha Isabel II, foi hospitalizado esta terça-feira, 16 de fevereiro, depois de se sentir indisposto, revelou o Palácio de Buckingham ao dia de hoje.

O príncipe Filipe foi levado para o hospital sob o conselho do seu médico pessoal mas o Palácio garante que se trata de “medidas de precaução”. O marido da Rainha de Inglaterra soma 99 anos.

“Sua Alteza Real O Duque de Edimburgo foi admitido no hospital Rei Eduardo VII, em Londres, na terça à noite”, lê-se na missiva de Buckingham. “É esperado que o Duque permaneça no hospital por alguns dias para observação e descanso”, adianta a nota do Palácio.

Segundo o “The Guardian”, o príncipe viajou num carro pessoal e a admissão não terá sido de urgência, tanto que o duque terá entrado no hospital pelo seu próprio pé. Fontes da publicação sustentam que a doença súbita que obrigou ao internamento não está interligada à Covid-19.

De relembrar que o Duque de Edimburgo e a Rainha Isabel II já receberam a vacina contra a Covid-19, fazendo parte dos mais de 15 milhões de britânicos já vacinados por integrarem grupos de risco devido à idade. O Duque irá celebrar 100 anos no próximo dia 10 de junho, enquanto a monarca fará 95 anos no dia 21 de abril.

Sabe-se que o Duque sentiu-se mal durante um curto período de tempo quando o médico foi chamado ao Castelo de Windsor, onde está resguardado com a Rainha desde que o vírus invadiu o Reino Unido. Por enquanto a Rainha Isabel II permanece em Windsor.