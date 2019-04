E-commerce: portugueses gastaram 2,6 mil milhões de euros no ano passado

Os pagamentos eletrónicos foram bem acolhidos pelo mercado nacional. Em 2018, foram realizados cerca de 2.705 milhões de pagamentos eletrónicos, o que corresponde a quase 99% dos pagamentos de retalho realizados, e ascenderam a pouco mais de 401 mil milhões de euros, ou seja, representaram 86,6% dos pagamentos de retalho realizados no ano passado.

Os pagamentos eletrónicos abrangem os cartões (de débito e de crédito), os débitos diretos e as transferências a crédito.

Esta é apenas uma das conclusões que salta à vista do Relatório dos Sistemas de Pagamentos elaborado pelo Banco de Portugal (BdP), divulgado esta segunda-feira. Apesar da adoção das novas tecnologias, a verdade é que o comércio online ainda (muito) tem por onde crescer.

No ano passado, os portugueses efetuaram quase 46 milhões de operações de pagamentos para compras online, que mais não são do que compras realizadas através da internet com recurso a um cartão bancário associado a uma conta, representando 3,8% da totalidade dos pagamentos realizados com cartões, que ascenderam a 1,2 mil milhões de pagamentos. Em termos de valor, os portugueses gastaram online 2,6 mil milhões de euros, o que corresponde a 5,7% dos 46,3 mil milhões do que os portugueses pagaram através dos cartões bancários.

O BdP explicou que esta realidade é um sinal da economia portuguesa e que traduz um efeito geracional, isto é, as gerações mais novas são as mais habituadas a recorrer ao “www” para efetuar pagamentos. No entanto, as compras online terão uma tendência para crescer, à medida que a confiança na internet for crescendo e também à medida em que as gerações mais novas forem substituindo as mais velhas.

Portugal é o quarto país com mais cartões na EU

Embora estes dados datem de 2017, o BdP revelou que Portugal ocupa a quarta posição na União Europeia (UE) no ranking de cartões ativos por habitante. Isto significava que, em termos médios, havia quase dois cartões por cada habitante, acima da média europeia, que se situou em 1,6 cartões por cada habitante.

Mais recentemente, a 31 de dezembro do ano passado, o regulador nacional revelou que havia 23,6 milhões de cartões de pagamento ativos em Portugal. Entre estes, a esmagadora maioria (92%) era constituída por cartões de crédito, isto é, 21,8 milhões, o que compara com os 8,5 milhões de cartões de crédito ativos.

Do universo total de cartões ativos em Portugal no final do ano passado, quase nove milhões tinham a tecnologia contactless incorporada, permitindo efetuar um pagamento aproximando o cartão a um terminal de pagamento automático (TPA) sem ter de se digitar o respetivo PIN. No entanto, as compras com contactless representaram apenas 3,6% da totalidade das compras físicas e apenas 1,5% do seu valor global.