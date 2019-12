“É importante amplificar a voz da Greta no combate às alterações climáticas”, afirma líder do PAN

O líder do partido das Pessoas, Animais e Natureza (PAN), André Silva, marca presença na Doca de Santo Amaro, onde a jovem ativista Greta Thunberg irá chegar esta terça-feira, 3 de dezembro. Em declarações ao Jornal Económico, o deputado refere que “É importante dar voz e amplificar a voz da Greta, daquilo que tem sido o papel dela no combate das nossas vidas, que é o combate das alterações climáticas”.

Os partidos que integram a Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território estão presentes na Doca de Santo Amaro, em Alcântara, para receber a jovem Greta Thunberg em Lisboa.

Em representação do partido PAN, que tem defendido matérias ambientais e sustentáveis desde que foi criado, André Silva, evidenciou a importância que a passagem por Portugal representa para todos os portugueses.

“É extremamente importante recebermos a Greta, agradecer-lhe todo o trabalho que ela tem feito em prol do planeta e das nossas vidas”, sustentou o deputado e líder do PAN”.

“É importante agradecer-lhe e continuar a transmitir estas vozes e preocupações do movimento que é cada vez maior, mais amplo e um movimento que se está a alargar”, sublinha André Silva.

Embora o movimento se esteja a alargar a olhos vistos em Portugal, em que as greves estudantis pelo clima têm saído à rua, ainda não se alargaram de acordo com as medidas do PAN. “Mas, finalmente, está a pressionar a classe política para agir. Devia ser muito mais urgente a ação, e não está a ser, mas ainda assim, o papel dela é importante por isso, por ter colocado na agenda política mundial a matéria das alterações climáticas”, garante o líder.

Se lhe pudesse dizer alguma coisa, André Silva esclarece que “as palavras são de agradecimento e de encorajamento, e dizia-lhe para continuar que é importante o papel que ela está a ter”.

“E que não se deixe intimidar pelas pressões dos negacionistas e daqueles que, não tendo qualquer sensibilidade para as questões de salvaguarda do planeta, querem acima de tudo continuar a produzir e, no fundo, a obter lucro à custa da extração de recursos, mesmo que isso implique a nossa sobrevivência enquanto espécie no planeta, que está a dez anos do ponto de não retorno”, sustenta, referindo-se a Donald Trump, um dos maiores negacionistas do aquecimento global.

André Silva vai mais longe e esclarece que “a qualquer momento, o planeta pode alterar drasticamente todo o modelo climático como o conhecemos e pode implicar, no limite, a nossa própria sobrevivência”.

Relativamente à presença de jovens nas linhas da frente da barreira na Doca de Santo Amaro, o líder do PAN afirma que estes “jovens estão a fazer com que a classe política tenha uma reação, mas ainda não é a necessária e desejável para a emergência que estamos a viver”.