“É inadmissível e insustentável que os bilhetes do ferry ainda não estejam à venda”, afirma JPP

O ferry foi o assunto abordado esta sexta-feira pelo JPP. O partido diz ser inadmissível e insustentável que ainda não esteja à venda os bilhetes para os ligação marítima com o continente. “Sobretudo após Governo Regional e a Empresa de Navegação Madeirense (ENM) terem prometido disponibilizá-los até final do mês de março”, afirmou Élvio Sousa, líder parlamentar do JPP.

“Como poderão as empresas e as famílias aderir a uma operação que ainda não tem bilhetes à venda”, questionou o deputado do JPP. Face a este situação o parlamentar anunciou a apresentação de um voto de protesto por parte do JPP na Assembleia Regional.

Élvio Sousa defende que esta situação resulta da “falta de vontade, quer técnica, quer política para resolvê-la”, acrescentando que não se poderá dizer que a linha não é rentável quando “não há motivação suficiente” nem do Governo nem da própria entidade que está a prestar o serviço em agilizar este processo.

“Se calhar a linha é muito mais rentável do que se está a dizer, nomeadamente quando se tem 3 milhões de euros no bolso”, vincou.

Élvio Sousa acusou o executivo da Madeira de ter mentido à União Europeia, quando submeteu à Direção Regional de Concorrência a autorização para obter indemnizações compensatórias, consideradas ajudas de Estado, no valor de 3 milhões de euros por ano, para realizar 104 viagens, 52 para cada lado.

“O que está a acontecer são apenas 24 viagens, 12 de ida e 12 de volta, mas com os mesmos 3 milhões de euros”, explicou.