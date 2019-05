“É um golpe de teatro”. Rio acusa Governo de “inventar qualquer coisa” por receio de “mau resultado” nas europeias

O presidente do PSD, Rui Rio, afirmou que o Governo está a fazer” um golpe de teatro” ao convocar uma reunião de urgência para debater a aprovação pelo Parlamento da contabilização total do tempo de serviço dos professores.

“Nós estamos em maio, as eleições são em outubro. Isto é um golpe de teatro que não vale a pena, não tem um efeito prático”, afirmou esta sexta-feira, 3 de maio, aos jornalistas à margem da visita que realizou à Feira do Móvel em Paços de Ferreira.

O líder social-democrata acusou, ainda, o governo socialista de estar “a tentar enganar as pessoas” e a “tentar inventar qualquer coisa”, porque está a correr mal a campanha para as eleições europeias ao PS. Na opinião de Rio, os socialistas preveem “um mau resultado nas europeias”.

“O que nós estamos a falar é se as eleições são em agosto, setembro ou outubro, e é tudo a mesma coisa”, acrescentou, defendendo que nada do que foi aprovado em comissão parlamentar terá impacto orçamental.

“Sabe quanto ganha um professor no fim da carreira? Um professor no fim da carreira, e muito poucos podem lá chegar, anda à roda de três mil euros por mês. É este Governo que quer aumentar os magistrados que no início da carreira já ganham mais que um professor no fim da carreira. Vamos ser sérios e vamos ser justos”, concluiu.