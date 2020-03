“É uma crise global”. Bruxelas desaprova suspensão de voos dos EUA para a Europa

A União Europeia está contra a decisão do presidente norte-americana de ter bloqueado os voos dos Estados Unidos da América (EUA) para a Europa durante, pelo menos, 30 dias devido aos receios de propagação do novo coronavírus (Covid-19).

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, lamentam que Donald Trump tenha feito esta opção sem consulta prévia.

“O coronavírus é uma crise global, não se limita a qualquer continente e requer cooperação e não ação unilateral. A União Europeia desaprova o facto de que a decisão dos EUA de impor uma proibição de viagens foi tomada unilateralmente e sem consulta”, referem os dirigentes das instituições europeias, numa declaração conjunta divulgada esta quinta-feira.

No mesmo comunicado, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu dizem que a “União Europeia está a tomar medidas fortes para limitar a propagação do vírus”.

A posição surge depois de o presidente dos EUA ter anunciado ontem à noite que a suspensão de todos os voos oriundos de países da União Europeia, a partir de amanhã, para prevenir a propagação do novo coronavírus. “Para impedir que novos casos entrem no nosso país, suspenderei todas as viagens da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias”, explicou Donald Trump, durante um discurso proferido na Sala Oval, na Casa Branca.