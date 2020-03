A oferta de lugares da easyJet entre o Porto e a Madeira vai subir de 44 mil para 64 mil no verão. O reforço da operação leva em consideração “todo o potencial de crescimento desta rota”, explica José Lopes, diretor da easyJet para Portugal ao Económico Madeira.

Com o aumento de lugares disponíveis para a Madeira, a companhia aérea quer reforçar a sua quota de mercado e fidelizar clientes.

A ideia é de “melhorar a qualidade do produto” permitindo aos que escolham voar com a easyJet ter mais opções para as suas viagens.

A companhia de aviação acredita ainda que o reforço da operação vai provocar efeitos positivos na economia e no turismo local e levar à criação de mais postos de trabalho.

