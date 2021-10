Easyjet coloca à venda bilhetes para nova rota diária Porto-Milão

O trajeto entre Porto e Milão será garantido através de uma frequência diária, garante a companhia aérea. A ligação tem o primeiro voo agendado para 20 de fevereiro de 2022, com os bilhetes já disponíveis para reserva.

Além do anúncio da nova ligação, a companhia aérea também revelou que vai reforçar a capacidade para o trajeto entre Porto e Funchal, através de 14 mil lugares adicionais. Com este reforço, a easyJet passa a disponibilizar voos entre as duas cidades através de duas frequências diárias, à exceção das sextas-feiras e domingos, em que opera com três voos por dia.

José Lopes, diretor geral da easyJet para Portugal, mostra-se feliz por anunciar “a criação de uma nova rota, desta vez a partir da cidade do Porto para Milão-Malpensa. Tal como temos vindo a referir, estamos atentos às oportunidades e procuramos cada vez mais satisfazer as necessidades dos nossos clientes”.

“Foi também nesse sentido que apresentamos capacidade adicional nos nossos voos entre o Porto e Funchal, onde somos a companhia líder a operar. Através destes movimentos, a easyJet reforça o seu compromisso a nível nacional, contribuindo para o turismo e consequentemente para a recuperação económica do país”, acrescenta o responsável.