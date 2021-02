Easyjet de olhos postos na primavera de 2022. Há voos a partir de 14,99 euros

Com a primavera de 2022 em mente, altura em que se prevê o regresso do volume de viagens aéreas, a Easyjet lançou uma campanha de descontos para os destinos ditos de “praia”, onde figura Faro como principal destino em Portugal. Segundo a empresa britânica, as indicações do governo britânico de que pretende reabrir as viagens internacionais, foram fundamentais para a criação da campanha promocional. Os bilhetes estão à venda até 31 de maio de 2022 e contemplam “mais de 19 milhões de lugares”, com tarifas a partir de 14,99 euros.

A Easyjet aproveitou também para esclarecer que, face à distância temporal até às datas presentes na campanha promocional “os clientes podem reservar agora para o final deste ano com a confiança de que, se os seus planos mudarem, também o podem fazer com as suas reservas. Incluindo uma garantia de reembolso para voos, caso sejam cancelados por proibições de viagens em um bloqueio regional ou nacional, sem taxa até 14 dias antes da partida e se as medidas de quarentena entrarem em vigor à última hora, os voos afetados podem ser alterados sem uma taxa de alteração”.

José Lopes, diretor geral da easyJet Portugal, sublinha que as declarações do primeiro-ministro britânico “proporcionaram um impulso de confiança muito necessário aos nossos clientes, que se refletiu num aumento da procura por voos de 337%, em comparação com a semana passada. Por isso, colocámos mais voos à venda para este e para o próximo verão a ainda mais destinos, para que os clientes tenham mais opções, a preços únicos, para fazerem a reserva das suas férias”.

“Esta iniciativa do governo britânico, vem reforçar a ideia de que é necessário que os governos diminuam as restrições para que o mercado faça o seu movimento natural e a economia, em particular nos setores da aviação e do turismo, seja estimulada com a procura”, acrescentou o responsável.

Destinos de praia como Faro, Málaga, Alicante e Palma de Maiorca, em Espanha, e a Ilha Grega de Creta estão entre os favoritos dos passageiros. O mês de agosto, seguido de julho e setembro, estão entre os mais populares.

Ciente dos perigos resultantes da pandemia de Covid-19 ao nível da segurança sanitária, a Easyjet garante que continua a ter uma série de medidas de segurança em vigor a bordo, “de acordo com a orientação das autoridades competentes”. Isso inclui a desinfeção diária aprimorada da cabine, eficaz na proteção contra o coronavírus por pelo menos 24 horas e o uso obrigatório de máscara para clientes e tripulantes.

A companhia aérea low-cost acrescenta ainda que “todos os aviões estão equipados com filtros HEPA, semelhantes aos usados em hospitais, que filtram 99,97% dos contaminantes transportados pelo ar na cabine, incluindo vírus e bactérias”.