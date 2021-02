Economia chinesa alcança a norte-americana dois anos mais cedo que o previsto

O PIB da China cresceu 6,5% em termos homólogos no quarto trimestre de 2020, um ritmo superior ao esperado e o maior desde o final de 2018, revela a análise ‘Pulso Económico, 18 a 24 de janeiro 2021’, divulgada recentemente pelo Banco BPI, acionista da COSEC. Em cadeia, o crescimento foi de 2,6%, o que coloca o crescimento do PIB no conjunto do ano de 2020 em 2,3%, “confirmando que a China será a única grande economia que crescerá no ano da pandemia”.

O estudo “The world is moving East, fast”, publicado pela Euler Hermes, líder mundial em seguros de créditos e que integra igualmente a estrutura acionista da COSEC, destaca que “o desempenho positivo do PIB chinês contrasta com a evolução negativa, de menos 4,2%, do PIB da economia global”. Em 2021, diz o estudo, a diferença entre ambas poderá diminuir. Contudo, enquanto a economia global poderá atingir um crescimento de 4,6%, a China deverá crescer 8,4%.

A boa performance económica da China, segundo este estudo do acionista da COSEC, “deve-se sobretudo às fortes políticas de apoio implementadas pelo governo chinês. Os estímulos fiscais para 2020 impulsionaram o crescimento do PIB em 4,1 pontos percentuais (p.p). Esta diferença contrasta, por exemplo, com o crescimento impulsionado pelos estímulos fiscais de 1,7 p.p. nos Estados Unidos e de 1,3 p.p. na Alemanha. A proteção das empresas públicas chinesas durante a pandemia foi também um dos principais fatores de controlo dos danos da crise: tornou possível assegurar a manutenção da atividade económica, bem como os empregos, ainda que sem lucros”.

A análise refere ainda que o rápido controlo da pandemia, o fim das medidas de confinamento e a ausência de uma nova vaga contribuíram para estes resultados. Segundo o estudo, as exportações também tiveram um papel determinante, devido a um aumento de cerca de 27% face ao ano anterior, impulsionadas sobretudo pela procura por equipamentos de proteção e de equipamentos eletrónicos.

Neste quadro, o PIB da China vai atingir o dos Estados Unidos dois anos mais cedo do que o que se estimava antes da pandemia, ou seja, em 2030, revela a mesma análise da Euler Hermes. Prevê-se que a velocidade a que, anualmente, a economia chinesa se aproximará da norte-americana será, a partir de agora, 2,5 vezes superior à média registada entre 2015 e 2019.

Segundo o mesmo estudo, desde 2002, o centro de gravidade da economia global (WECG, na sigla em inglês) está a deslocar-se no sentido da Ásia-Pacífico e que esta região está preparada para recuperar da crise pandémica 1,4 vezes mais rapidamente do que o previsto, fazendo com que, em 2030, o WECG esteja localizado entre a China, a Índia e o Paquistão.

Este trajeto de bom desempenho económico será muito influenciado pelo “acordo de comércio livre Parceria Económica Abrangente Regional (RCEP- Regional Comprehensive Economic Partnership), assinado entre a China e as maiores potências asiáticas, a Austrália e a Nova Zelândia. As regras menos restritivas face a outros acordos e o facto de apenas ser necessário que 40% da mercadoria seja de origem regional para ser considerada de origem RCEP são fatores que impulsionam o crescimento destas economias”. As economias dos países que integram o acordo são complementares, com estruturas de exportação (por setor) a corresponderem às estruturas de importação dos seus parceiros comerciais, impulsionando uma integração comercial de valor acrescentado, o que reforça o potencial deste acordo.

De acordo com o acionista da COSEC, no longo prazo este contexto terá consequências no sistema monetário e na política global: “no caso da União Europeia, por exemplo, será relevante a salvaguarda da aliança com os Estados Unidos e a definição de uma estratégia comercial capaz de colher os frutos do crescimento dos países asiáticos”.

A COSEC é uma empresa portuguesa que opera nos ramos do seguro de créditos e caução. Desde a constituição, em 1969, é responsável pela gestão do Sistema de Seguro de Créditos com Garantia do Estado português, que apoia as empresas na exportação e internacionalização para países de risco político agravado. A empresa é detida equitativamente pelo Banco BPI e pela Euler Hermes, líder mundial em seguro de créditos.