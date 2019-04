Economia chinesa mantém-se estável e cresce 6,4% no primeiro trimestre

O ritmo de crescimento da economia chinesa manteve-se estável, nos primeiros três meses do ano, apesar das disputas comerciais com os Estados Unidos, num sinal de que os estímulos adotados por Pequim estão a surtir efeito.

A segunda maior economia do mundo cresceu 6,4%, em termos homólogos, informou esta quarta-feira o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês. Trata-se do mesmo ritmo de crescimento alcançado nos últimos três meses do ano passado, e o mais lento crescimento trimestral desde 2009, mas ainda assim entre os mais rápidos do mundo.

“Isto confirma que o crescimento económico da China atingiu o seu nível mais baixo e que deverá permanecer a este ritmo”, afirmou, num relatório, Tai Hui, da gestora de ativos JP Morgan Asset Management. A liderança chinesa aprovou várias medidas, incluindo um aumento dos gastos públicos e do crédito e uma redução dos impostos, visando estimular a economia. Hui considera que aquelas medidas “estão a começar a produzir resultados”.

O GNE detalhou que as vendas a retalho, a atividade fabril e o investimento aceleraram, em março, face ao mês anterior. A economia mostrou “crescentes fatores positivos”, lê-se.

Analistas estimam que o crescimento chinês atingiu o seu nível mais baixo e começará a recuperar ainda este ano. Eles previam uma recuperação já no ano passado, mas, entretanto, uma guerra comercial espoletou entre Pequim e Washington, devido às ambições chinesas para o setor tecnológico.

Os governos das duas maiores economias do mundo impuseram taxas alfandegárias sobre centenas de milhares de milhões de dólares das exportações de cada um. Em causa está a política de Pequim para o setor tecnológico, nomeadamente o plano “Made in China 2025”, que visa transformar as firmas estatais do país em importantes atores globais em setores de alto valor agregado, como inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros elétricos.

Os EUA consideram que aquele plano, impulsionado pelo Estado chinês, viola os compromissos da China em abrir o seu mercado, nomeadamente ao forçar empresas estrangeiras a transferirem tecnologia e ao atribuir subsídios às empresas domésticas, enquanto as protege da competição externa.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, fixou a meta anual de crescimento económico entre 6% e 6,5%, ligeiramente abaixo do ritmo alcançado no ano passado, de 6,6%. Li alertou para as “dificuldades crescentes” na economia global e disse que o Partido Comunista pretende aumentar o défice público, este ano, para sustentar o crescimento.

As medidas de estímulo de Pequim atrasam temporariamente os planos oficiais para reduzir a dependência do crédito e investimento.