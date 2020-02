Economia cresceu 2,2% e PIB atingiu 212,3 mil milhões de euros em 2019

O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 2,2% em volume em 2019, menos 0,4 pontos percentuais (p.p) do que em 2018, apontou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 28 de fevereiro. Ainda assim, em termos nominais, o PIB aumentou 3,9%, atingindo 212,3 mil milhões de euros, enquanto o saldo externo de bens e serviços representou 0,1% do PIB, quando em 2018 este saldo representou 0,4%.

Este é um valor superior à apresentação da estimativa provisória no início do mês, representando ainda um aumento face às previsões do Governo, que pensava um registo de 1,9% no conjunto de 2019.

“A procura externa líquida apresentou um contributo mais negativo (-0,6 p.p.) relativamente ao registado em 2018 (-0,4 p.p.), verificando-se uma desaceleração das exportações de bens e serviços de 4,5% em 2018 para 3,7% em 2019 e das importações de bens e serviços de 5,7% em 2018 para 5,2% no ano passado”, aponta o INE na revisão das contas nacionais.

A procura interna registou um crescimento de 2,8%, menos do que os 3,14% que tinham sido registados no ano anterior. Também o consumo privado aumentou 2,3% mas apresentou uma desaceleração face aos 2,9% verificados em 2018, revelou o gabinete estatístico nacional.

O consumo público (despesas das Administrações Públicas) aumentou 0,8%, ligeiramente abaixo dos 0,9% do ano anterior. O investimento acelerou para 6,5%, depois de uma variação de 6,2% no ano anterior, refletindo a aceleração dos investimentos duradouros das empresas para uma taxa de variação de 6,4%”, assume o INE.