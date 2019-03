Economia digital: faturação das PME portuguesas atingiu os 97 milhões de euros

Um estudo elaborado pela PayPal demonstrou que uma pequena empresa pode competir à escala global, independentemente da sua localização. Graças à economia digital, que está a democratizar o comércio internacional, e aos pagamentos digitais, as pequenas empresas conseguem ter acesso a mais oportunidades de exportação, aumentando assim a faturação.

Segundo o estudo, a internet permite que as pequenas e médias empresas (PME) acedam a “mais de 4,1 mil milhões de clientes de todo o mundo”, escreveu a PayPal no comunicado enviado às redações, esta quinta-feira. “As PME internacionalmente ativas dentro da União Europeia (UE) crescem duas vezes mais rápido do que aquelas que vendam apenas para o mercado doméstico”.

A PayPal analisou mais de 157 mil pequenas empresas, com sede nos 28 países que integram a UE, e que utilizam a tecnologia de pagamentos digitais da empresa norte-americana. No estudo ficou comprovado que a faturação das pequenas empresas portuguesas, sustentadas na economia digital, aumentou mais de 19% entre 2016 e 2017, para mais de 97 milhões de euros.

Este crescimento das receitas verificou-se tanto nas pequenas empresas portuguesas localizadas nas grandes cidades (21,8%), como nas cidades de menor dimensão (6,4%), uma tendência que também se verifica no resto da UE.

“A digitalização está a democratizar o comércio, mudando o cálculo de quem se pode envolver por completo nos seus negócios”, refere o documento. “A digitalização, e as FinTech em específico, deram uma nova vida a este setor, criando oportuniades para que as empresas possam alacançar novos clientes e alavancar ferramentas tecnológicas de promoção aos seus negócios”.

Os impactos da economia digital nas pequenas empresas adquirem mais importância se se tiver em conta que “os resultados provenientes do [estudo] mostram ainda que as pequenas e médias empresas (PME) na UE representam 99% do setor de negócios e empregam dois terços da classe trabalhadora”, lê-se na nota. “Nos últimos cinco anos, as PME criaram cerca de 85% dos novos empregos”.

O diretor-geral do PayPal em Portugal e Espanha, Raimundo Sala, disse que a empresa está a apoiar as PME portuguesas “desde o início” e que “graças à introdução de novas ferramentas e recursos, gerimos neste momento mais de 20 milhões de empresas em todo o mundo”.

A PayPal referiu ainda que se tornou numa catapulta para os comerciantes que utilizam as soluções tecnológicas para a atividade de exportação, tanto para fora da UE (41,4%) como para outros países do bloco regional (58%). “Em sentido contrário, apenas 28% das tradicionals PME exportadoras [que não utilizam o PayPal] venderam para um país fora do mercado interno europeu”, revelou a PayPal.