Economia espanhola caiu 11% em 2020, a maior contração desde a Guerra Civil

Espanha registou uma contração de 11% durante o ano de 2020, o que se traduz na maior desaceleração da economia castelhana em 85 anos, noticia o jornal “El País” esta sexta-feira. Em 1936, a economia caíra 26,8% devido à Guerra Civil.

O produto interno bruto (PIB) do quarto trimestre cresceu 0,4%, segundo o INE espanhol, mas a ligeira recuperação será insuficiente para compensar os danos que a pandemia provocou nas atividades económicas, no último ano.

O cálculo da contração económica, que se baseia em dados do Fundo Monetário Internacional e do Banco de Espanha justifica-se pela quebra da produção espanhola, que ronda os 130 mil milhões de euros. O valor aproxima-se do peso das pensões na economia espanhola, ao longo de um ano. Acresce, que o investimento está a recuar 14,3% ao ano, com as exportações recuarem 20,6% e as importações a quebrarem 14,1%.

O “El País” escreve que a economia daquele país demorará três anos a recuperar da contração de 11% no último ano. E ilustra o tombo provocado pela pandemia recordando que em 2009, já durante a última crise financeira, o PIB caíra 3,8%. De facto, entre 2008 e 2013, os anos da crise financeira, o PIB espanhol tombou 9,1 pontos percentuais.