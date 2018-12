Economize: A internet pode ajudá-lo a poupar

A internet entrou nas nossas vidas de tal forma que, nos dias que correm, utilizamo-la para quase tudo. Seja para ver filmes e séries em streaming, fazer pagamentos, contratar serviços e até consultar as bolsas internacionais à procura da melhor oportunidade de investimento, a web tornou-se quase num bem essencial sem o qual o nosso dia-a-dia seria completamente diferente.

Entre as inúmeras vantagens em utilizar a internet, há uma que vale sempre a pena destacar: a possibilidade de poupar dinheiro.

A internet pode ser encarada como um catálogo infindável de oportunidades porque são vários os produtos e serviços que as empresas colocam na web para manterem os consumidores informados sobre as novidades mais recentes. Desde produtos à venda online, muitas vezes com desconto, até à simulação da fatura da luz, é na internet que consegue, de forma simples e eficaz, encontrar a solução ao preço mais competitivo para si.

Muitos de nós já fazem compras online enquanto outros continuam a preferir deslocarem-se às lojas físicas para efetuarem as suas compras. Mas a verdade é que é na web que se encontram os produtos que queremos com desconto.

Porquê? Porque as empresas e lojas têm o costume de lançar campanhas promocionais exclusivamente no mundo digital. Entre as grandes empresas de retalho presentes em Portugal, os consumidores poderão ir aos sites ou apps da Worten, Fnac ou Bertrand para encontrarem o gadget ou o livro que tanto querem mais barato do que em loja. E, nas redes sociais, como no Facebook ou no Instagram, são vários os anúncios de campanhas promocionais a “encherem” os ecrãs dos nossos smartphones. Além disso, convém não esquecer os sites de classificados como o custojusto.pt ou o OLX.

Também poderá poupar dinheiro se optar por aderir a certos contratos ou rever as condições de outros já contratados através da internet. Por exemplo, como refere a Associação Mutualista da Caixa Económica Montepio Geral, “se tem um crédito ao consumo e acha que está a pagar demasiado, pode recorrer ao site da sua instituição financeira para renegociar a prestação ou tentar alterar algumas condições”, podendo requerer o alargamento do prazo do empréstimo ou até renegociar um spread mais baixo.

Além de poder renegociar online com instituições financeiras, pode também negociar com empresas de telecomunicações. Se considera que o pacote que tem contratado já satisfaz as suas necessidades, ou se pensa que está a pagar demasiado por aquilo que tem, pode entrar em contacto com a operadora e rever as suas condições contratuais. Mas antes de o fazer, procure na internet os simuladores, que lhe dão um preço mais competitivo para aquilo que quer. Em alternativa, procure os vários tarifários das operadoras para estar informado quando contactar a sua prestadora de serviços.