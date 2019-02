Como ligar o telemóvel à TV?

Nestas alturas, o que dava jeito era poder ligar o telemóvel à TV. Sabe como fazê-lo? Nós desmistificamos.

#1 – Ligar o telemóvel à TV com cabo HDMI ou MHL

A ligação entre o seu smartphone e a televisão pode ser feita através de cabo. Se o seu telemóvel tiver entrada USB, pode utilizar um cabo HDMI (High Definition Multimedia Interface) e ligá-lo a praticamente qualquer televisão.

Se tiver um iPhone, é necessário usar um adaptador Lightning Digital AV, uma vez que este equipamento não tem entrada USB.

O cabo HDMI é uma opção acessível e transmite, em simultâneo, som e imagem.

Para androids que têm entrada micro USB, o cabo HDMI já não será adequado. Para estes telemóveis existem os cabos MHL e SlimPort. No entanto, a televisão pode não ser compatível com estes, pelo que é necessário utilizar um adaptador.

Em ambos os casos, antes de comprar um cabo, é aconselhável que se informe e perceba qual o que é compatível para ligar o telemóvel à TV.

#2 – Ligar o telemóvel à TV sem fios

Wireless

Também pode ligar o seu smartphone à televisão, sem necessitar de cabos, caso tenha uma Smart TV. Hoje em dia, a maioria das televisões permitem que o utilizador ligue a sua TV a smartphones ou tablets através da mesma rede wireless.

Algumas marcas de Smart TV permitem, ainda, o chamado screen mirroring. Trata-se de uma ligação direta, ou seja, a TV passa a ser um espelho do telemóvel.

Apps

Existem, ainda, aplicações que permitem ligar o seu smartphone à televisão sem necessitar de cabos. A Roku Mobile App e a iMediaShare são duas apps gratuitas e compatíveis com Android iOS.

A Roku Mobile App permite fazer streaming do smartphone para a TV, permitindo a exibição de vídeos, música e fotografias. A iMediaShare permite a transmissão de conteúdos não só para a televisão, como para consolas, leitores blu-ray e sistemas de áudio.

Existe, ainda, a app Miracast, gratuita e que permite a ligação entre o smartphone e a TV, porém tem a desvantagem de apenas ser compatível com Android.

Dica: Quando fizer o download de apps, certifique-se que tem o Wi-fi ligado ou que dispõe de um pacote de telecomunicações com um plafond de dados móveis generoso. Desta forma, evita custos acrescidos à sua fatura de telecomunicações.

Google Chromecast

O Google Chromecast é um dispositivo que permite o streaming wireless a um custo acessível. Este gadget faz a transferência de conteúdos de um smartphone, tablet ou computador, através de streaming, e usa a sua própria energia (isto é, não utiliza a bateria do suporte a partir do qual está a transmitir o conteúdo).

Para efetuar esta ligação só precisa de ter ambos os dispositivos ligados à mesma rede Wi-Fi. Primeiro, precisa de configurar o Chromecast para ligá-lo à rede Wi-Fi de sua casa, depois tem que instalar a app oficial deste gadget no seu smartphone e ligá-lo à mesma rede de Internet.

Uma das grandes funções do Chromecast é a possibilidade de fazer streaming a partir de aplicações como Youtube, Spotify, Netflix, entre outras. É, ainda, compatível com o iOS, mas, porém tem algumas limitações.

Apple TV

Se possuir um iPhone, pode optar pela Apple TV. Este dispositivo, à semelhança do Google Chromecast, permite fazer streaming do iPhone para a TV, só que para iOS. Basta ter os dois suportes ligados à mesma rede Wi-Fi e, através do AirPlay, fazer a ligação escolhendo a opção screen mirroring.

A forma mais prática e simples de ligar o telemóvel à TV é através da Internet. Seja através de apps ou de dispositivos, esta parece ser a forma mais cómoda. No entanto, para que funcione com excelência, é necessário que a Internet em sua casa funcione da melhor forma. Não descure a comparação das várias ofertas de pacotes de telecomunicações para se certificar de que faz a melhor escolha para sua casa.