E o crédito malparado? O consumidor tem algo a ver com ele?

O que é o malparado?

O malparado, o NPL, diz respeito a créditos que estão vencidos há mais de 90 dias, mas inclui também os empréstimos em que há indícios de um incumprimento futuro.

A compra de crédito malparado aos bancos é, hoje, um negócio em crescimento, pois, ao vender as carteiras de créditos, a banca vê o peso destas dívidas diminuir nos seus balanços.

O que nos relatam os consumidores?

Esta é uma área não regulada que, ao longo dos anos, tem provocado inúmeros atropelos aos direitos do consumidor e mesmo do cidadão. Atualmente, está a ganhar novos contornos, sendo urgente um olhar oficial mais atento para esta realidade. Em bom rigor, quando estas empresas cobram as dívidas para as empresas de fundos a sua atividade cai num vazio legal e o seu comportamento abusivo é relatado quase diariamente ao Gabinete de Proteção financeira da DECO.

Recebemos testemunhos de situações verdadeiramente insólitas, e, muitas vezes, lesivas dos direitos e interesses do cidadão. Na verdade, estes consumidores, mesmo que devedores, não podem ser despojados dos seus direitos mais básicos.

Como funciona a cobrança feita pelas instituições de crédito?

Esta cobrança é diferente porque a lei proíbe as instituições de crédito e as entidades por elas contratadas de efetuar contactos desleais, excessivos ou desproporcionados com os consumidores em risco de incumprimento ou com atraso no pagamento de prestações de contratos de crédito.

Sempre que o consumidor entenda que uma instituição de crédito ou uma entidade por ela contratada efetuou contactos fora dos contornos legais deve reclamar. Pode fazê-lo através do preenchimento do livro de reclamações da instituição reclamada ou diretamente ao Banco de Portugal.

