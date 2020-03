Edifícios licenciados cresceram 2,7% e edifícios concluídos aumentaram 17,6% no último trimestre de 2019

No quarto trimestre de 2019 foram licenciados 5,8 mil edifícios, o que correspondeu a um aumento de 2,7% face ao mesmo período do ano anterior (+7,0% no terceiro trimestre de 2019), segundo os dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 13 de março.

Em comparação com o trimestre anterior, o número de edifícios licenciados aumentou 0,9% (-2,1% no terceiro trimestre de 2019) e o número de edifícios concluídos cresceu 7,3% (+5,3% no terceiro trimestre de 2019).

Obras licenciadas

Do total de edifícios licenciados, 68,3% eram construções novas e destas, 76,3% destinaram-se a habitação familiar. Os edifícios licenciados para demolição (594 edifícios) corresponderam a 10,2% do total de edifícios licenciados no quarto trimestre de 2019. As regiões da Área Metropolitana de Lisboa, Centro e Algarve apresentaram variações homólogas negativas no número de edifícios licenciados (-5,4%, -1,0% e -0,4%, respetivamente).

Por sua vez, a Região Autónoma da Madeira registou uma variação nula nesta variável. As restantes regiões do país apresentaram variações positivas face ao período homólogo, com destaque para o Alentejo (+27,7%) e Região Autónoma dos Açores (+18,9%).

Já o número de obras licenciadas para construções novas em Portugal cresceu 1,5% face ao quarto trimestre de 2018, enquanto as obras de reabilitação diminuíram 4,3%. Face ao trimestre anterior, tanto o licenciamento para construções novas como as obras de reabilitação decresceram 0,9%.

No quarto trimestre de 2019 foram licenciados 5,9 mil fogos em construções novas para habitação familiar, correspondendo a um acréscimo de 7,7% face ao mesmo trimestre de 2018 (+32,7% no terceiro trimestre de 2019). As regiões do Algarve e do Centro apresentaram uma variação negativa neste indicador face ao mesmo período do ano anterior: -3,8% e -2,8%, respetivamente. As restantes regiões registaram um comportamento positivo nesta variável, destacando-se o Alentejo (+26,7%) e a Área Metropolitana de Lisboa (+15,7%).

Obras concluídas

No quarto trimestre de 2019, o número total de edifícios concluídos (construções novas, ampliações, alterações e reconstruções) aumentou 17,6% face ao 4º trimestre de 2018 (+16,7% no terceiro trimestre de 2019). Neste período estima-se que tenham sido concluídos 4,4 mil edifícios em Portugal, correspondendo, na sua maioria, a construções novas (74,5%), das quais 76,2% tiveram como destino a habitação familiar.

As obras concluídas em construções novas em Portugal aumentaram 19,1% face ao quarto trimestre de 2018 e as obras de reabilitação cresceram 13,4%. Em comparação com o trimestre anterior, as obras concluídas para construções novas cresceram 8,3% e as obras de reabilitação aumentaram 4,6%. As obras concluídas em construções novas apresentaram variações homólogas positivas em todas as regiões, com destaque para a Área Metropolitana de Lisboa (+45,0%), a Região Autónoma dos Açores (+36,4%), o Algarve (+33,7%) e a Região Autónoma da Madeira (+30,8%).

Relativamente às obras concluídas para reabilitação, a região do Algarve foi a única a apresentar uma variação homóloga negativa (-10,4%). As restantes regiões apresentaram variações positivas, tendo as mais elevadas ocorrido na Região Autónoma da Madeira (+100,0%; mais 20 edifícios), na Região Autónoma dos Açores (+61,1%) e na Área Metropolitana de Lisboa (+30,7%).

No quarto trimestre de 2019 foram concluídos 4,2 mil fogos em construções novas para habitação familiar, correspondendo a um acréscimo de 33,5% face ao 4º trimestre de 2018 (+17,2% no 3º trimestre de 2019). Todas as regiões observaram um comportamento positivo nesta variável, com destaque para a Região Autónoma da Madeira (+127,7%), em resultado maioritariamente da conclusão efetiva de alguns edifícios novos para habitação familiar, de elevada dimensão, no município do Funchal.

Evolução anual

No ano de 2019 foram licenciados 23,7 mil edifícios e concluídos 16,0 mil edifícios, correspondendo a acréscimos de 6,7% e 19,0%, respetivamente, face ao ano anterior (+17,6% e +19,0%, pela mesma ordem, em 2018).

Considerando a última década, quando comparando o ano de 2019 com o ano de 2010, verifica-se que o número de edifícios licenciados reduziu-se em cerca de 4,4 mil edifícios, correspondendo a uma diminuição de 15,6% (23,7 mil edifícios licenciados em 2019, face a 28,1 mil em 2010).