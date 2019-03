Aos quatro Navios Patrulha Oceânicos (NPO) construídos nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo (ENVC) – geridos pela sociedade WestSea -, podem vir a ser acrescidos mais seis, o que totalizará dez unidades de novos “patrulhas” destinados a substituir as antigas covetas da Marinha, que já somam 45 anos de atividade. Esta é a convição dos responsáveis da Edisoft, que fabrica a tecnologia incorporada nestes navios e que segue os mais modernos padrões utilizados pelo meio militar.

Até à data, estes esteleiros navais produziram quatro NPO da Classe Viana do Castelo, à cadência de uma unidade por ano – são os NPO com as designações de Sines, Figueira da Foz, Viana do Castelo e Setúbal – e a Lei de Programação Militar pode contemplar um investimento de mais 360 milhões de euros para este fim, o que permitirá construir mais seis NPO. Em consórcio com a sociedade WestSea, a Edisoft fabrica a tecnologia militar que permitirá cumprir as obrigações de patrulhamento da vasta zona oceânica do Atlântico que Portugal terá de assegurar.

