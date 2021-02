EDP. América do Norte e Europa vão receber 80% do investimento até 2025

A América do Norte e a Europa vão receber a maior parte do investimento do grupo EDP até 2025. Dos 24 mil milhões de euros, 80% vão ter lugar nestes dois mercados, com 40% para os EUA, Canadá e México e 40% para os vários países europeus.

Já o Brasil e América Latina vão receber 15% do investimento, com 5% para diferentes mercados em todo o mundo.

Em termos de nova potência, a empresa prevê instalar 8,8 gigawatts até 2025. A maioria (45%) vai ter lugar na América do Norte. Segue-se a Europa (35%) com 6,7 gigawatts. Depois a América Latina (15%) com 2,9 gigawatts. Por último, 5% da nova capacidade (14 gigawatts) vão ser instalados em restantes mercados por todo o mundo.

Do investimento total, 80% do investimento em energias renováveis; 15% em redes; 5% em soluções para clientes e gestão de energia.