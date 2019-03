EDP apoia seis projetos de acesso à energia sustentável em África. Moçambique é um dos países escolhidos

A Energias de Portugal – EDP vai apoiar seis projetos sustentáveis e de energia limpa na África Oriental, através do fundo A2E (Access to Energy).

Nesta primeira fase, vão ser aplicados cerca de 450 mil euros para promover o acesso à energia em áreas rurais remotas, sem ligação à rede elétrica, com o objetivo de atenuar a pobreza energética nos países em desenvolvimento. Estas iniciativas vão impactar 55 mil pessoas, e dez mil de forma direta.

No comunicado divulgado pela empresa, o presidente António Mexia reforça a ideia de que ”o acesso à energia tem potencial para desempenhar um papel revolucionário nos países emergentes, sendo um instrumento essencial para uma sociedade que cria mais oportunidades e mais justa”.

No total, 108 entidades de todo o mundo candidataram-se à primeira edição do fundo, destinada a projetos em Moçambique, Quénia, Tanzânia e Malauí.

As instituições escolhidas, de acordo com critérios como impacto social, parcerias, sustentabilidade, potencial de expansão e número de beneficiários, atuam nas áreas da educação, saúde, água e agricultura, empresas e comunidade, e receberam apoios de 25 mil a 100 mil euros, com o compromisso de implementarem seus projetos até ao início do próximo ano.

Além do apoio às atividades de responsabilidade social através deste fundo, que tem uma dotação global de um milhão de euros existe uma previsão de lançamento da segunda edição até ao final deste ano.