A apresentação começou com uma imagem do planeta terra tirada do espaço, num slide que elencava os grandes números que nos devem preocupar. Até 2025: um aumento de 25% na população, de 50% no consumo de energia, numa altura em que o mundo terá mil milhões de pessoas que foram forçadas a imigrar por causa do ambiente. Até ao final do século: um aumento de quatro graus na temperatura, de 2,5 metros no nível do mar, ameaçando 600 cidades.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor