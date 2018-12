EDP celebra com a Sakthi o maior contrato comercial de sempre em Portugal

A EDP acaba de celebrar com a Sakthi um contrato de fornecimento de energia elétrica de longo prazo (18 anos). Este é o maior de sempre assinado em Portugal pelo grupo, informa o comunicado enviado às redações, esta segunda feira.

Este regime de contratação, em PPA- power purchase agreement, assegura uma maior estabilidade e também uma significativa redução de preço, traduzindo-se em poupanças de cerca de 20% nos custos com eletricidade face aos contratos de curto prazo, informa a nota.

A energia a fornecer através deste contrato será garantida por energia renovável produzida na Península Ibérica.

“Este contrato representa uma mudança de paradigma para a EDP, enquadrando-se na estratégia de construção de parcerias sólidas e duradouras, com uma clara aposta na eficiência energética – área em que o grupo tem feito significativos investimentos em articulação com os seus clientes”, afirma Vera Pinto Pereira, administradora da EDP. ”Por outro lado, este novo paradigma permitirá impulsionar a produção renovável, estando, por isso, totalmente alinhado com os compromissos de sustentabilidade assumidos pelo grupo”, concluiu.

Este contrato de longo prazo permite agora à empresa detida por capitais indianos, o fornecimento de uma parte muito significativa do seu consumo, assegurando estabilidade e um preço significativamente inferior ao que obteria com a normal contratação por um ou dois anos.

A parceria da Sakthi com a EDP teve início em 2009, com o EDParranque de um plano de eficiência que já permitiu à empresa reduzir o consumo de energia produzida, através da instalação de iluminação eficiente, a montagem de infraestruturas técnicas de energia ou a construção de uma subestação para fornecer diretamente uma das suas fábricas.