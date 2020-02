Ações da EDP batem máximos de 2007 em Bolsa

As ações da EDP Energias de Portugal viveram esta quarta-feira um dia histórico em Bolsa ao encerrarem a sessão com um valor recorde de 4,92 euros por ação e uma variação de 0,57%. O anterior recorde de negociação datava de 12 de novembro de 2007, dia em que os títulos da EDP terminaram com um valor de 4,91 euros por ação.

Os títulos da EDP estavam a subir 1,27% para 4,96 euros esta quarta-feira às 16h18, tendo atingindo um máximo intraday de 4,978 euros, o que já equivalia a máximos de novembro de 2007, impulsionadas por recentes notas positivas por parte de casas de investimento e pelos ganhos do setor defensivo numa altura em que o coronavirus ensombra as perspetivas económicas.

“Há dois principais fatores por trás destes ganhos da EDP. O mais geral é o facto de o setor das utilities estar a beneficiar com algum sentimento de risk off devido ao surto do Coronavirus”, referiu Steven Santos, head of trading platforms and brokerage do BiG – Banco de Investimento Global.

“Em termos mais específicos, a EDP tem beneficiado de notas de research positivas nas últimas semanas, nomeadamente do Berenberg e do Goldman Sachs”, adiantou.

O Goldman Sachs em janeiro afirmou que, após a venda das barragens no Douro no final do ano passado, por cerca de 2,2 mil milhões de euros, a EDP tem margem para voltar a aumentar os dividendos e para reforçar a sua posição na EDP Renováveis, recomendando a compra dos dois títulos.

A 19 de dezembro, a EDP anunciou a venda de um portefólio de seis centrais hídricas em Portugal ao consórcio de investidores formado pela Engie (participação de 40%), Crédit Agricole Assurances (35%) e Mirova – Grupo Natixis (25%), numa transação de 2,2 mil milhões de euros.