EDP e Sonae Capital impulsionam PSI 20 em dia ‘verde’ na Europa

O principal índice bolsista português, PSI 20, soma 0,18%, para 4.799,98 pontos, esta terça-feira, em linha com as principais praças europeias, que negoceiam de novo no ‘verde’, após uma segunda-feira ‘vermelha’. No território nacional, a Sonae Capital e a EDP controlam o mercado enquanto a Sonae e a Ibersol desvalorizam.

A Sonae Capital lidera mesmo a sessão com 2,07%, para 0,88 euros enquanto a rede energética cresce 1,60%, para 3,10 euros.

Em destaque pelo ‘vermelho’ está a Sonae a depreciar 1,71%, para 0,80 euros e a Ibersol depois de ter liderado na segunda-feira, cai 1,45%, para 8,14 euros.

As principais praças europeias seguem todas no ‘verde’: na Alemanha, o DAX sobe 1,47%, no Reino Unido, o FTSE 100 cresce 1,01%, o francês CAC 40 valoriza 1,49%, o holandês AEX sobe 1,14%. Em Espanha, o IBEX35 cresce 1,25% e o italiano FTSE MIB valoriza 0,96%.

“Em França, Macron avança com o aumento do salário mínimo em 100 EUR, devolvendo a confiança aos investidores e levando o índice bolsista nacional a recuperar”, refere Carla Maia Santos, Senior Broker da XTB Market.

Por sua vez em “Itália parece aberta a diminuir as metas de défice dos 2.4% para os 2.0% impostos pela União Europeia”, refere a especialista.

A cotação do barril de Brent avança 0,32%, para 60,16 dólares, enquanto a cotação do crude WTI sobe 4,93%, para 53,44 dólares por barril.

No mercado cambial o euro cresce 0,26%, para 1,13 dólares.