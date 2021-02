EDP. Energia eólica continua a liderar, mas 47% dos novos projetos vão ser de energia solar

A energia eólica vai continuar a dominar os investimentos da EDP até 2025, mas a energia solar já corresponde a quase metade dos novos projetos da EDP.

Dos 20 gigawatts que a elétrica portuguesa pretende instalar até 2025, 51% correspondem a energia eólica dividida por: eólica em terra (onshore) com 9,1 gigawatts (46%) da nova potência, e 5% de eólica marítima (offshore) com 90 megawatts de nova capacidade.

Segue-se a energia solar com 9,4 gigawatts de nova potência, correspondendo a 47% de novos projetos.

Deste total, 8 gigawatts (40% de nova capacidade) correspondem a energia solar fotovoltaica, enquanto, 1,4 gigawatts (7%) dizem respeito a unidades solares individuais, instaladas nos telhados de edificios e para auto-consumo.

A companhia também tem previsto instalar 400 megawatts de capacidade de armazenamento (2% do total).

Por mercados, a Europa vai receber a maioria do investimento em eólica onshore, 40% dos novos projetos neste segumento, num total de 3,4 gigawatts.

Segue-se a América do Norte com 30%, ou 2,8 gigawatts, e a América Latina com 25%, ou 2,2 gigawatts, com o resto do mundo a receber 5%, ou 700 megawatts.

Em termos de solar, a América do Norte vai reeber 60% dos novos projetos neste segmento, num total de 5,5 gigawatts. Segue-se a Europa com 25%, ou 2,4 gigawatts, e a América Latina com 7% ou 700 megawatts. No resto do mundo, a empresa vai instalar 700 megawatts.