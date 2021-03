EDP Renováveis assegura contrato de compra de energia para projeto eólico com 204 MW

Harsh Kumar, analista da Piper Sandler, aponta que a Apple estará a pensar em produzir 100 mil veículos em 2024 e poderia gerar cerca de 5 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) em receita com pouco menos de 0,1% do mercado. Caso atinja 1% do mercado até 2030, a receita poderá crescer até aos 50 mil milhões de dólares (40,9 mil milhões de euros), prevê.