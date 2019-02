EDP Renováveis com “intenção de participar” no leilão de energia solar em Portugal

A EDP Renováveis está atenta à energia solar em Portugal e revelou hoje que pretende participar no leilão já anunciado pelo Governo, que deverá ser lançado em junho.

“Em relação ao solar, como sabem, vai haver um leilão em Portugal: temos a intenção de participar no modelo de CFD [contract-for-differences]. Não sei se a lei vai permitir na altura a participação de projetos híbridos [central com energia eólica e solar], mas seja como for, tem razão quando diz que esta é uma oportunidade [em referência à pergunta do analista]”, disse João Manso Neto numa chamada com analistas.

OS CFD são contratos que estipulam um teto máximo e um limite inferior, em vigor por exemplo nas centrais eólicas marítimas na Escócia, para salvaguardar que o produtor não perde dinheiro, caso os preços do mercado desçam muito, daí o limite inferior. Este tipo de contratos também impede que os produtores sejam recompensados em excesso, se os preços do mercado subirem muito, através do teto máximo.

“Temos, nomeadamente no sul do país, vários projetos ao nosso alcance, sem a necessidade de interligações [ligação da central à rede de transporte] que poderiam duplicar os megawatts instalados, se forem colocados em conjunto com o vento [eólica]. Mais ou menos, cerca de 80% a 85% de capacidade em termos de solar”, avançou o presidente da EDP Renováveis esta quarta-feira, 27 de fevereiro.

Em relação a timings, João Manso Neto deixou em aberto quando é que a companhia poderá participar num leilão. “É um bom mercado. Não estou à espera que seja possível participar num leilão este ano, mas posso estar errado”, afirmou.

“Não gostaria de entrar em detalhe sobre os custos dos investimentos, mas em termos de conceito, em termos de oportunidade, descobrimos que há muitos locais ao nosso alcance, onde podemos quase duplicar a capacidade”, disse o presidente da EDP Renováveis.

Leilões no solar ainda este ano

O Governo anunciou em janeiro que vai lançar em junho leilões para a construção de centrais solares fotovoltaicas em Portugal.

“O que mais irá crescer é o solar. Neste momento estão licenciados 1,2 gigawatts de potência solar, dos quais estão concretizados 49 megawatts. Aquilo que está a acontecer é que os produtores mais pequenos não estão a encontrar forma de financiar os seus próprios projetos”, disse a 27 de janeiro o ministro do Ambiente e da Transição Energética em entrevista à Antena 1/Jornal de Negócios.

“Por isso, e é de maior importância avançarmos com um leilão, para garantir que conseguimos uma tarifa fixa para os produtores de menor dimensão, de maneira geral inferiores a 50 megawatts. Estamos a construir estes leilões que queremos ter concluídos em marco abril e lançá-los em junho. Assim podemos gerar energia elétrica, a preço significativamente mais baixo do que tem sido o valor de mercado”, anunciou João Pedro Matos Fernandes.

O ministro explicou então que vai haver dois tipos de leilões: um para os produtores mais pequenos, com menor capacidade financeira, e outro para produtores com maior capacidade de investimento.

“Nem todos os leilões serão com tarifa fixa, há um conjunto de produtores que têm capacidade para prescindir de tarifa fixa e mesmo assim tem capacidade financeira para fazer estes investimentos. Para estes não vai deixar de haver um leilão”, adiantou.