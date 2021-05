EDP Renováveis entra no mercado chileno com portefólio de 628MW em energia solar e eólica (com áudio)

A EDP Renováveis acaba de fazer a sua entrada no mercado do Chile com aquisição de um portefólio de 628 MW em parques de energia solar e eólica, informa a empresa portuguesa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta sexta-feira, 28 de maio.

Os dois acordos envolvem a Atacama Energy e com a Lader Energy, num negócio total de 38 milhões de dólares (31 milhões de euros) condicionados ao sucesso de fases pré-determinadas para cada projeto. Desta forma, a EDP Renováveis chega ao 16º mercado, enquanto o grupo EDP entra assim no 21º mercado.

Este portefólio engloba um parque eólico de 77 MW com um PPA (Power Purchase Agreement) de 20 anos, que deverá entrar em funcionamento em 2023, e 551 MW em projetos em desenvolvimento, dois parques eólicos que, no total, têm 297 MW e um parque solar de 254 MW. Estima-se que os dois projetos possam entrar em operação até 2025.

Miguel Stilwell d’Andrade, presidente executivo da EDP e da EDP Renováveis, afirma que “a entrada neste mercado confirma a importância da região para a ambiciosa estratégia de crescimento internacional da EDP Renováveis. Este movimento reforça a nossa liderança global e estamos confiantes no potencial de crescimento do Chile para o sector das energias renováveis”.