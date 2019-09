EDP Renováveis fecha contrato eólico no México

A EDP Renováveis anunciou esta segunda-feira que estabeleceu um contrato de aquisição de energia (CAE) no México para venda da energia produzida por um projeto eólico de 100 Megawatts (MW) por um período mínimo de 15 anos.

O projeto eólico deverá iniciar operações em 2021 e tem um fator esperado de utilização acima de 40%, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Com este novo CAE, a subsidiária da EDP tem atualmente assegurado mais de 50% dos 7 GW de capacidade build-out global prevista para o período de 2019-2022.

“O sucesso da EDPR em assegurar novos CAEs reforça o seu perfil de baixo risco e a sua estratégia de crescimento baseada no desenvolvimento de projetos competitivos e inovadores com visibilidade de longo-prazo”, refere a EDP Renováveis na informação divulgada à CMVM antes da abertura do mercado.