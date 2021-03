EDP Renováveis fecha contrato para construir central solar nos EUA

A EDP Renováveis fechou um contrato nos Estados Unidos da América para construir uma central solar com 200 megawatts (MW).

O acordo foi celebrado com a Northern Indiana Public Service Company LLC (“NIPSCO”).

A central solar de Indiana Crossroads Solar Park fica localizada no estado do Indiana, e tem o início de operação marcado para 2022.

A EDP Renováveis destaca que, incluindo este acordo, tem 2,5 gigawatts de capacidade assegurada nos “EUA que entrará em operação de 2021 em diante”.

Este acordo vai contribuir para o programa de rotação de ativos 2021-2025 “anunciado no Capital Markets Day realizado no dia 25 de fevereiro de 2021”, de acordo com a EDPR.

“A conclusão deste acordo está sujeita a aprovação regulatória e a outras condições habituais em transações desta natureza”, sinaliza a empresa.