EDP Renováveis fecha contrato para vender eletricidade a farmacêutica em Espanha durante 15 anos

Na avaliação do exercício de 2019 das 33 sociedades emitentes que adotaram o Código constata-se que 80% das recomendações são cumpridas. Uma percentagem que sobe para 86% se considerarmos apenas as cotadas do PSI-20. A adesão ainda é inferior a 50% nas recomendações sobre o papel do órgão de fiscalização no que toca à política de risco e na designação de um coordenador dos administradores independentes.