EDP Renováveis reforça posição nos Estados Unidos

A EDP Renováveis reforçou a sua posição no mercado norte-americano depois da Mayflower Wind Energy LLC ter garantido, esta sexta-feira, os direitos para desenvolver um parque eólico offshore, informou a empresa em comunicado. A Mayflower Wind Energy LLC é detida pelo consórcio formado, em partes iguais, pela EDP Renováveis e pela petrolífera Shell.

“O Consórcio criado pelas EDPR e pela Shell deu origem à Mayflower Wind Energy LLC, que garantiu hoje os direitos para desenvolver um parque eólico offshore, ao largo do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América”, lê-se na nota.

A EDP Renováveis antecipa que o parque eólico, depois de construído, tenha capacidade para acomodar até 1,6 gigawats, “o suficiente para abastecer anualmente com energia limpa mais de 680 mil casas” do estado de Massachusetts”.

Para António Mexia, CEO da EDP, “a vitória neste leilão é mais um reforço do posicionamento da EDP naquilo que tem sido uma nova avenida de crescimento para o grupo: o offshore”. O CEO salientou ainda que a EDP Renováveis, que já conta com projetos em Portugal, França e no Reino Unido, “entra agora no segmento de offshore no principal mercado de crescimento das renováveis, os EUA, onde a empresa é hoje um dos principais players em energia éolica onshore”.